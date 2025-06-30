«Не совсем понимаю». Инсайдер усомнился в логике действий Леброна с новым контрактом

Известный инсайдер НБА Брайан Уиндхорст высказался после решения лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса воспользоваться опцией игрока и остаться в команде на сезон-2025/2026. Следующий сезон станет 23-м в карьере Леброна.

«Честно говоря, я не совсем понимаю, какой посыл стоит за этими действиями. Леброн полностью контролирует ситуацию вокруг себя. Он мог бы прямо сейчас стать свободным агентом, но предпочёл этого не делать. Леброн — один из всего двух игроков в лиге, чьи контракты включают полный запрет на обмен без их согласия. В вопросе возможного трейда последнее слово всегда остаётся за ним: только он решает, состоится обмен или нет, и на каких условиях это произойдёт. «Лейкерс» фактически лишены рычагов влияния — они лишь получают уведомление, что игрок воспользовался своей опцией. Если Леброн захочет обмена, он просто озвучит это. Пока этого не произошло, всё находится полностью под его контролем. Особенно нужно отметить, что обменять игрока с зарплатой $ 53 млн в 2025 году — практически невыполнимая задача, особенно если речь идёт о клубе-претенденте, куда Леброн, скорее всего, и захочет перейти.

Сейчас складывается интересная ситуация, но я не уверен, что она приведёт к каким-то серьёзным изменениям. За последние сутки я много просчитывал возможные варианты обмена Леброна — и не нашёл ни одного по-настоящему реалистичного и логичного. Если это какой-то намёк на будущие шаги, я сильно сомневаюсь, что они воплотятся в жизнь. Также неясно, какой сигнал Леброн посылает Луке Дончичу, с которым, по заявлениям клуба, собирался бороться за титул в следующем сезоне. Если его цель — усилить состав «Лейкерс», он говорит об этом уже седьмой год подряд. Честно говоря, я не вижу в этой стратегии чёткой линии. Думаю, сейчас остаётся только наблюдать за развитием событий, потому что иных вариантов, кроме как приехать на предсезонные сборы осенью, у Леброна просто нет. В «Лейкерс» не заинтересованы в его обмене», — приводит слова Уиндхорства RealGM со ссылкой на ESPN Radio.

40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке: