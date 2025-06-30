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«А мне казалось, что самый трудолюбивый я». Артест вспомнил о трудовой этике Коби Брайанта

«А мне казалось, что самый трудолюбивый я». Артест вспомнил о трудовой этике Коби Брайанта
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и чемпион лиги 2010 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест (в прошлом Рон Артест) вспомнил о трудовой этике легенды «озёрников» Коби Брайанта.

«Играть вместе с ним было невероятно. Мне казалось, что я самый трудолюбивый баскетболист в команде. Но в сезоне-2009/2010 я был просто в восторге, Коби приходил в зал в 5:30 утра», — сказал Сэндифорд-Артест в подкасте Гилберта Аренаса.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд.

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