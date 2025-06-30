Рынок свободных агентов НБА откроется 1 июля в 1:00 мск

В ночь на 1 июля мск откроется рынок свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Трансферное окно официально откроется в 1:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящего события, где подробно осветит каждую сделку. Трансляция стартует в полночь.

Ранее стало известно, что лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял решение воспользоваться опцией игрока и остаться в калифорнийский команде на сезон-2025/2026. Следующий сезон станет 23-м в карьере Леброна. В настоящий момент именитому ветерану 40 лет.

Фанаты перешли на блеяние козы во время выступления Леброна: