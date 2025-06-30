«Монако» усилил состав двукратным чемпионом Франции Кеварриусом Хэйсом

28-летний американский центровой Кеварриус Хэйс стал игроком «Монако». Об этом информирует пресс-служба команды. Ранее спортсмен выступал за «Париж».

«Очень рад присоединиться к «Монако». Знаю, что команда стремится выиграть Евролигу, и я хочу принять участие в этом проекте. Тренер, игроки и персонал не хотят ничего меньшего. Сезон в «Париже» стал для меня настоящим достижением, и воспоминания, которые я там оставил, останутся в моей памяти на всю жизнь. С нетерпением жду возможности передать ту же энергетику своим новым товарищам по команде», — сказал Кеварриус.

Хэйс является двукратным чемпионом Франции в составе АСВЕЛа и «Парижа».

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