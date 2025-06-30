Сборная Иордании бойкотировала матч с Израилем на юношеском чемпионате мира по баскетболу

Сборная Иордании приняла решение бойкотировать матч с национальной командой Израиля во 2-м туре группового турнира чемпионата мира по баскетболу для игроков младше 19 лет. Игра должна была состояться в воскресенье, 29 июня. В результате невыхода на площадку иорданской сборной присудили техническое поражение со счётом 0:20.

Федерация баскетбола Иордании официально уведомила Международную федерацию баскетбола (ФИБА) о своём решении за несколько часов до начала игры. Отмечается, что решение было принято из-за боевых действий, которые Израиль ведёт в секторе Газа.

После двух туров сборная Израиля занимает первое место в группе C, имея в активе две победы. Иорданцы занимают последнее место с двумя поражениями.

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