Эксперт объяснил, почему Леброну Джеймсу сложнее, чем Майклу Джордану

Эксперт ESPN Омар Раджа поделился мнением о регулярном сравнении двух звёзд НБА: Леброна Джеймса и Майкла Джордана.

«Кадровый резерв в эпоху Леброна не ограничивался 330 миллионами американцев. Это также 7,8 миллиарда человек по всему миру. 25% игроков родились за пределами США, в то время как во времена Джордана речь шла о 7%. И это не просто ролевики. MVP есть со всех уголков мира. Яннис Адетокунбо из Греции, Никола Йокич из Сербии, Джоэл Эмбиид из Камеруна, Лука Дончич из Словении. Во времена Джордана не было современной защиты. К примеру, выставлять зонную защиту тогда не позволялось. Команды должны были играть строго один в один», — сказал Раджа на своей странице в социальных сетях.

Толпа враждебно встретила Леброна в Нью-Йорке: