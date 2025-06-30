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Экс-игрок НБА Шеми Оджелей перешёл в «Црвену Звезду»

Экс-игрок НБА Шеми Оджелей перешёл в «Црвену Звезду»
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30-летний американский форвард Шеми Оджелей подписал контракт с «Црвеной Звездой». Об этом информирует пресс-служба сербского клуба.

Предыдущим клубом Оджелея была «Валенсия», где он выступал с 2023 года. Начинал карьеру спортсмен в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в «Бостон Селтикс». Кроме того, в НБА он играл за «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

«Црвена Звезда» в прошлом сезоне Евролиги заняла 10-е место по итогам регулярного чемпионата, одержав 18 побед и потерпев 16 поражений. На стадии плей-ин уступила мюнхенской «Баварии».

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