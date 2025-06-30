Текстовая онлайн-трансляция рынка свободных агентов НБА начнётся в 00:00 мск

В ночь на 1 июля мск откроется рынок свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Официально трансферное окно откроется в 1:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию предстоящего события, где детально осветит каждую сделку. Трансляция стартует в полночь.

Напомним, чемпионом НБА в сезоне-2024/2025 стала «Оклахома-Сити Тандер». В финальной серии «Тандер» встречались с «Индианой Пэйсерс» и победили в семи матчах.

Седьмая и решающая игра завершилась со счётом 103:91. Отметим, что «Оклахома» завоевала чемпионство впервые в истории. Команда выигрывала титул в 1979 году, но тогда выступала в Сиэтле под названием «Сиэтл Суперсоникс».

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