Бывший игрок НБА рассказал, как Майкл Джордан обманул его на $ 10 тыс.

Бывший игрок НБА, выступавший за «Мемфис», Трой Белл поведал о том, как играл на деньги с легендарным Майклом Джорданом «1 на 1». Спортсмены установили ставку в размере $ 10 тыс., но матч резко оборвался.

«Я проиграл ему первую игру со счётом 11:5, а затем был впереди со счётом 10:4 во второй игре, и там уже всё дошло до того, что Майкл много раз совершал фолы. Я не фиксировал фолы за всю игру, но выигрывал. У меня пошла игра, и я думал, что просто «выкурю» его, но вдруг его телефон начал разрываться и он стал получать какие-то абсурдные звонки. И вот так мои десять тысяч долларов исчезли, а окончательный результат оказался в пользу Джордана. Я ушёл с победой, но не с деньгами», — приводит слова Белла The Sport Srush.