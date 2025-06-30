«В НБА нет интереса к Леброну». ESPN — о возможности обмена Джеймса

Авторитетное издание ESPN опубликовало информацию по поводу интереса команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к возможности обменять 40-летнего звёздного форварда и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса, представляющего команду «Лос-Анджелес Лейкерс».
«По данным ESPN, в НБА практически нет интереса к Леброну Джеймсу, если он станет доступен для обмена», — написал аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х (ранее Twitter).
29 июня инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Леброн воспользовался опцией игрока и останется в «Лейкерс» на сезон-2025/2026, заработав $ 52,6 млн.
Рынок свободных агентов НБА откроется 1 июля в 1:00 мск