«В НБА нет интереса к Леброну». ESPN — о возможности обмена Джеймса

Авторитетное издание ESPN опубликовало информацию по поводу интереса команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к возможности обменять 40-летнего звёздного форварда и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса, представляющего команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

«По данным ESPN, в НБА практически нет интереса к Леброну Джеймсу, если он станет доступен для обмена», — написал аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х (ранее Twitter).

29 июня инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Леброн воспользовался опцией игрока и останется в «Лейкерс» на сезон-2025/2026, заработав $ 52,6 млн.

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