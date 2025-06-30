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«Лейкерс» заинтересованы в центровом «Портленда», выкупившем контракт — журналист

«Лейкерс» заинтересованы в центровом «Портленда», выкупившем контракт — журналист
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересован в подписании 26-летнего багамского центрового Деандре Эйтона, выступавшего за «Портленд Трэйл Блэйзерс», который ранее выкупил свой контракт и готов выйти на рынок свободных агентов.

«Ожидайте большого взаимного интереса между «Лейкерс» и Деандре Эйтоном, когда он официально получит право подписать контракт с новой командой.

Эйтон хочет присоединиться к претенденту, к тому же ему бы понравилась идея сыграть вместе с другими игроками драфта 2018 года — Лукой Дончичем и Леброном Джеймсом», — написал журналист Эван Сайдери в социальной сети Х (ранее Twitter).

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