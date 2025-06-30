Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кейтлин Кларк побила рекорд WNBA, набрав свыше миллиона голосов на Матч звёзд

Кейтлин Кларк побила рекорд WNBA, набрав свыше миллиона голосов на Матч звёзд
Комментарии

23-летняя американская баскетболистка Кейтлин Кларк, выступающая на позиции защитника за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Индиана Фивер», побила рекорд лиги, набрав свыше миллиона голосов на Матч звёзд в сезоне 2025 года.

По данным официального сайта лиги, Кларк набрала 1,23 млн голосов. Лидер «Индианы» будет капитаном одной из команд на Матче звёзд. Вторым капитаном стала 28-летняя Нафиса Коллиер — форвард «Миннесоты Линкс». У неё 1,176 млн голосов.

Матч звёзд WNBA 2025 года пройдёт в ночь на 17 июля на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индиане, на котором «Фивер» и мужская команда НБА «Пэйсерс» проводят свои домашние матчи.

Материалы по теме
Видео
Новичок «Далласа» Флэгг получил громкие овации на матче команды звезды WNBA Кларк
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android