Кейтлин Кларк побила рекорд WNBA, набрав свыше миллиона голосов на Матч звёзд

23-летняя американская баскетболистка Кейтлин Кларк, выступающая на позиции защитника за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Индиана Фивер», побила рекорд лиги, набрав свыше миллиона голосов на Матч звёзд в сезоне 2025 года.

По данным официального сайта лиги, Кларк набрала 1,23 млн голосов. Лидер «Индианы» будет капитаном одной из команд на Матче звёзд. Вторым капитаном стала 28-летняя Нафиса Коллиер — форвард «Миннесоты Линкс». У неё 1,176 млн голосов.

Матч звёзд WNBA 2025 года пройдёт в ночь на 17 июля на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индиане, на котором «Фивер» и мужская команда НБА «Пэйсерс» проводят свои домашние матчи.