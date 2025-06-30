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Инсайдер: «Миннесота» сохранила Джо Инглса

Инсайдер: «Миннесота» сохранила Джо Инглса
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) о том, что 37-летний австралийский баскетболист Джо Инглс, играющий на позиции тяжёлого форварда, останется в «Миннесоте» как минимум ещё на год. По информации Чарании, Инглс за этот сезон получит гонорар в размере $ 3,6 млн.

В завершившемся сезоне-2024/2025 Инглс пришёл в состав «Миннесоты» из «Юты» и за год отметился скромной статистикой. Он успел провести 19 матчей, в среднем проводя на площадке по шесть минут игрового времени. В его активе 0,8 очка за игру, 0,6 подбора и 1,2 результативной передачи.

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