Инсайдер: «Миннесота» сохранила Джо Инглса

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) о том, что 37-летний австралийский баскетболист Джо Инглс, играющий на позиции тяжёлого форварда, останется в «Миннесоте» как минимум ещё на год. По информации Чарании, Инглс за этот сезон получит гонорар в размере $ 3,6 млн.

В завершившемся сезоне-2024/2025 Инглс пришёл в состав «Миннесоты» из «Юты» и за год отметился скромной статистикой. Он успел провести 19 матчей, в среднем проводя на площадке по шесть минут игрового времени. В его активе 0,8 очка за игру, 0,6 подбора и 1,2 результативной передачи.