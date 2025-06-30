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«Бруклин» хочет предложить новый контракт форварду Шарпу — Майкл Скотто

«Бруклин» хочет предложить новый контракт форварду Шарпу — Майкл Скотто
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Журналист и инсайдер Майкл Скотто сообщил, что руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», заключило новое соглашение с 23-летним американским игроком Дэйроном Шарпом, играющим на позиции мощного форварда и центрового.

«Нетс» намерены подписать двухлетний контракт с Дэйроном Шарпом на сумму $ 12 млн, сообщили источники в лиге», — написал Скотто в социальной сети Х (ранее Twitter).

Шарп был выбран под 29-м номером на драфте НБА 2021 года командой «Финикс Санз». 6 августа 2021 года Джевон Картер и права на Шарпа были обменяны в «Бруклин Нетс» на Ландри Шамета.

В сезоне-2024/2025 Дэйрон принял участие в 50 матчах, в среднем набирая 7,9 очка, 6,6 подбора, 1,8 передачи и 0,8 блок-шота.

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