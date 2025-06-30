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Видео: Виктор Вембаньяма забил гол прямым ударом со штрафного

Видео: Виктор Вембаньяма забил гол прямым ударом со штрафного
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В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 21-летний французский баскетболист Виктор Вембаньяма, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», забивает гол прямым ударом со штрафного.

Виктор пробил в дальний для себя угол, после чего мяч влетел в ворота от перекладины.

Ранее французский звёздный игрок провёл в Шаолине 10 дней. Он обрился налысо и жил по всем правилам храма вместе с монахами, соблюдая полностью режим. Вембаньяма практиковался в кунг-фу и занимался тренировками в преддверии нового сезона. Напомним, во второй части сезона-2024/2025 у Виктора был обнаружен тромбоз правого плеча, из-за чего он был вынужден закончить свои выступления и пройти лечение.

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