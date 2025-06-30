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«Уорриорз» нацелены на опытного ветерана и чемпиона НБА в составе «Бостона» — инсайдер

«Уорриорз» нацелены на опытного ветерана и чемпиона НБА в составе «Бостона» — инсайдер
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Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» нацелено на приобретение 39-летнего доминиканского центрового Эла Хорфорда, выступающего за команду «Бостон Селтикс», сообщил известный инсайдер Марк Стейн.

«Эл Хорфорд — «главная мишень» для «Уорриорз», — написал Стейн в социальной сети Х (ранее Twitter).

Хорфорд дебютировал в НБА в 2007 году. На драфте Эл был выбран под третьим номером клубом «Атланта Хоукс». В дебютном сезоне четыре раза признавался лучшим новичком месяца и финишировал вторым в опросе на звание «Новичок года», уступив Кевину Дюранту, единогласно был включён в первую сборную новичков.

Пять раз принимал участие в Матче звёзд. В 2024-м завоевал первое чемпионство в составе «Бостон Селтикс».

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