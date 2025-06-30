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«Никто из них не сможет защититься против меня». Дюрант — о Леброне, Джордане, О'Ниле

«Никто из них не сможет защититься против меня». Дюрант — о Леброне, Джордане, О'Ниле
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36-летний американский баскетболист и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за команду «Хьюстон Рокетс», в социальных сетях, отвечая на вопрос фаната, кого бы из звёзд и легенд лиги — Леброна Джеймса, Коби Брайанта, Шакила О'Нила, Тима Данкана, Майкла Джордана и себя — разместил в стартовом составе, а кого на скамейке запасных, сделал резкое заявление.

«Никто из них не смог бы защититься против меня. Как тебе такое?» — написал Дюрант.

Однако позже один из фанатов написал: «Каждый человек из здесь перечисленных не поддаётся честной обороне», на что Кевин ответил: «Это правда, определённо понадобилась бы Национальная гвардия, чтобы помочь защитить этих братьев».

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