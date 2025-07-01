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Известна главная цель «Лейкерс» на рынке свободных агентов — инсайдер

Известна главная цель «Лейкерс» на рынке свободных агентов — инсайдер
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Инсайдер Энтони Ирвин сообщил о том, что руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» нацелено на рынке свободных агентов на приобретение 37-летнего американского центрового Брука Лопеса.

«Брук Лопес становится главной целью «Лейкерс» в качестве свободного центрового, сообщают источники Clutch Points. Хотя Деандре Эйтон также является одним из вариантов», — приводит слова Ирвина издание Clutch Points.

Брук в 2008 году был выбран на драфте НБА в первом раунде под общим 10-м номером командой «Нью-Джерси Нетс». По итогам дебютного сезона был включён в первую сборную новичков НБА. В сезоне-2021 стал чемпионом в составе «Милуоки Бакс».

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