Чарания: «Мемфис» подпишет максимальный контракт с Джареном Джексоном на $ 240 млн

«Мемфис Гриззлис» и участник Матча всех звёзд Джарен Джексон, близки к продлению контракта на пять лет на максимальную сумму в $ 240 млн, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

В прошлом сезоне Джексон провёл за «Мемфис» 74 матча, проводя на площадке в среднем 29,8 минут и набирая 22,2 очка, делая 5,6 подборов, 2 передачи и 1,2 перехвата.

В минувшем сезоне «Мемфис» добрался до 1/8 финала плей-офф НБА, где проиграл «Оклахоме-Сити Тандер», который по итогам стал чемпионом турнира.

«Тандер» стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации впервые в истории. Команда выигрывала титул в 1979 году, однако тогда выступала в Сиэтле под названием «Сиэтл Суперсоникс».