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«Денвер» обменяет Майкла Портера в «Бруклин»

«Денвер» обменяет Майкла Портера в «Бруклин»
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Руководство «Денвер Наггетс» приняло решение обменять форварда Майкла Портера-младшего в «Бруклин Нетс». Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

В рамках сделки в «Бруклин» также отправится незащищённый пик первого раунда драфта 2032 года, а в обратном направлении — форвард Кэмерон Джонсон/

Напомним, Портер был выбран «Денвером» под 18-м номером на драфте НБА 2018 года и всю профессиональную карьеру провёл в составе этой команды.

В 2023 году он стал чемпионом лиги. В прошлом сезоне 27-летний игрок провёл 77 матчей, набирая в среднем 18,2 очка, семь подборов и 2,1 передачи за игру.

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