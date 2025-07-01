«Денвер» обменяет Майкла Портера в «Бруклин»

Руководство «Денвер Наггетс» приняло решение обменять форварда Майкла Портера-младшего в «Бруклин Нетс». Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

В рамках сделки в «Бруклин» также отправится незащищённый пик первого раунда драфта 2032 года, а в обратном направлении — форвард Кэмерон Джонсон/

Напомним, Портер был выбран «Денвером» под 18-м номером на драфте НБА 2018 года и всю профессиональную карьеру провёл в составе этой команды.

В 2023 году он стал чемпионом лиги. В прошлом сезоне 27-летний игрок провёл 77 матчей, набирая в среднем 18,2 очка, семь подборов и 2,1 передачи за игру.