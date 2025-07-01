Брук Лопес станет игроком «Клипперс»

Центровой Брук Лопес и «Лос-Анджелес Клипперс» договорились о подписании контракта. Об этом североамериканский журналист и инсайдер ESPN сообщает Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

По информации источника, соглашение рассчитано на два года, а его общая сумма составит $ 18 млн.

Отметим, что последние семь сезонов 37-летний Лопес выступал за «Милуоки Бакс», с которым стал чемпионом НБА в 2021 году. Кроме того, Лопес дважды включался в символическую сборную лучших защитников лиги и один раз принимал участие в Матче всех звёзд.

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