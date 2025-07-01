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Финни-Смит станет игроком «Хьюстона». В прошлом сезоне он играл за «Лейкерс» и «Бруклин»

Финни-Смит станет игроком «Хьюстона». В прошлом сезоне он играл за «Лейкерс» и «Бруклин»
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Лёгкий форвард Дориан Финни-Смит договорился о подписании четырёхлетнего контракта с «Хьюстон Рокетс» на общую сумму $ 53 млн, сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

В минувшем сезоне 32-летний баскетболист играл за «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», проведя в общей сложности 63 матча и набирая в среднем 8,8 очка и 3,9 подбора за 28,9 минуты на паркете.

Напомним, в декабре 2024 года «Бруклин» обменял Финни-Смита в «Лейкерс» в рамках сделки, в которой также были задействованы защитники Д'Анджело Расселл и Шейк Милтон.

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