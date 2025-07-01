Д'Анджело Расселл перейдёт в «Даллас», где заработает $ 13 млн

Разыгрывающий Д'Анджело Расселл подписал с «Даллас Маверикс» контракт на два года на общую сумму $1 3 млн, сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

В прошлом сезоне 29-летний баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс», сыграв в 58 матчах и набирая в среднем 12,6 очка, 5,1 результативной передачи и 2,8 подбора за игру.

Отметим, что в декабре 2024 года «Лейкерс» обменяли Расселла в «Бруклин» в рамках сделки, в которую также вошли форвард Дориан Финни-Смит и защитник Шейк Милтон.

Мама игрока НБА потребовала не снимать прослезившегося сына: