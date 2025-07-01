«Но это правда». Инсайдер категорично высказался о будущем Леброна Джеймса в НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал перспективы дальнейшей карьеры звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в том числе его возможное будущее в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я не хочу никого провоцировать, но это правда: для Леброна начинается конец его эпохи в «Лейкерс», — заявил Уиндхорст в эфире программы NBA Today.

Напомним, недавно стало известно о решении Джеймса воспользоваться опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2025/2026, по условиям которого его заработок составит $ 52,6 млн. Предстоящий сезон станет для 40-летнего спортсмена 23-м в НБА, что является рекордом в истории лиги.