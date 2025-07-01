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«Нью-Йорк» заключит соглашение с лучшим снайпером среди запасных с 2020 года

«Нью-Йорк» заключит соглашение с лучшим снайпером среди запасных с 2020 года
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Атакующий защитник Джордан Кларксон, как ожидается, подпишет контракт с «Нью-Йорк Никс» после прохождения процедуры отказа от прав вследствие выкупа контракта с «Ютой Джаз». Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X…

На данный момент Кларксону 33 года. Примечательно, что с 2020 года он набрал больше всех очков среди игроков, выходящих со скамейки — 4589. Второе место занимает Малик Монк с 3882 очками, а третье — Бобби Портис с 3594 очками. За свою карьеру Кларксон однажды был признан лучшим шестым игроком НБА.

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