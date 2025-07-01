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Пол Пирс предложил радикальные изменения правил в НБА

Пол Пирс предложил радикальные изменения правил в НБА
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс предложил неординарные изменения в регламент трёхочковых бросков в НБА.

«Я бы предложил разрешать броски из-за трёхочковой линии только на определённом этапе игры. Сделать так, чтобы лампочки на дуге загорались только тогда, когда трёхочковые разрешены. Отключить эту возможность в начале, а затем включить позже.

Подстраивать правила под уровень спортсменов и их мастерство. Также можно отодвинуть трёхочковую линию дальше, ведь сейчас игроки бросают значительно лучше», — рассказал Пирс в рамках подкаста Пола Джорджа.

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