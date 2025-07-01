Кендрик Перкинс ответил, уйдёт ли Леброн из «Лейкерс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс оценил будущее звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Леброн никуда не уходит. Лука Дончич всего два сезона назад уже выходил в финал НБА — он готов побеждать прямо сейчас. Теперь «Лейкерс» предстоит серьёзно поработать, чтобы добиться успеха», — заявил Перкинс в эфире программы Get Up.

Напомним, недавно стало известно о решении Джеймса воспользоваться опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2025/2026, по условиям которого его заработок составит $ 52,6 млн.