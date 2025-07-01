Инсайдер назвал цель «Лейкерс» на рынке свободных агентов НБА

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» стремится сохранить платёжную ведомость свободной к 2027 году, чтобы иметь возможность подписать игрока на максимальный контракт. Об этом рассказал североамериканский журналист и инсайдер Дейв Макменамин в своём материале на ESPN US.

«Несмотря на то, что Финни-Смит пользовался большой популярностью в коллективе и помог команде одержать 14 побед в 20 матчах, которые он начал в стартовом составе в регулярном сезоне, руководство «Лейкерс» проявило сдержанность в переговорах, чтобы сохранить пространство под потолком зарплат к 2027 году, когда клуб рассчитывает подписать звезду с максимальным контрактом», — сказано в статье.

Отметим, что Финни Смит по итогам перейдёт в «Хьюстон Рокетс» в рамках четырёхлетнего контракта, по итогам которого 32-летний форвард заработает $ 53 млн.