Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер назвал цель «Лейкерс» на рынке свободных агентов НБА

Инсайдер назвал цель «Лейкерс» на рынке свободных агентов НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» стремится сохранить платёжную ведомость свободной к 2027 году, чтобы иметь возможность подписать игрока на максимальный контракт. Об этом рассказал североамериканский журналист и инсайдер Дейв Макменамин в своём материале на ESPN US.

«Несмотря на то, что Финни-Смит пользовался большой популярностью в коллективе и помог команде одержать 14 побед в 20 матчах, которые он начал в стартовом составе в регулярном сезоне, руководство «Лейкерс» проявило сдержанность в переговорах, чтобы сохранить пространство под потолком зарплат к 2027 году, когда клуб рассчитывает подписать звезду с максимальным контрактом», — сказано в статье.

Отметим, что Финни Смит по итогам перейдёт в «Хьюстон Рокетс» в рамках четырёхлетнего контракта, по итогам которого 32-летний форвард заработает $ 53 млн.

Следить за межсезоньем НБА:
Портер уйдёт в «Бруклин», у Джексона — максималка. Итоги первого дня рынка СА в НБА. LIVE
Live
Портер уйдёт в «Бруклин», у Джексона — максималка. Итоги первого дня рынка СА в НБА. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android