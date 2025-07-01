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Чарания: наступает решающий момент в отношениях между Леброном Джеймсом и «Лейкерс»

Чарания: наступает решающий момент в отношениях между Леброном Джеймсом и «Лейкерс»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания прокомментировал ситуацию вокруг звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В данный момент они делают ставку именно на двухлетние контракты, чтобы в 2027 году иметь максимально возможное пространство под потолком зарплат. Сейчас наступает, по сути, решающий момент в отношениях между Леброном Джеймсом и «Лейкерс», — заявил Чарания во время эфира SportCenter.

Напомним, недавно стало известно о решении Джеймса воспользоваться опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2025/2026, по условиям которого его заработок составит $ 52,6 млн.

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