Чарания: наступает решающий момент в отношениях между Леброном Джеймсом и «Лейкерс»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания прокомментировал ситуацию вокруг звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В данный момент они делают ставку именно на двухлетние контракты, чтобы в 2027 году иметь максимально возможное пространство под потолком зарплат. Сейчас наступает, по сути, решающий момент в отношениях между Леброном Джеймсом и «Лейкерс», — заявил Чарания во время эфира SportCenter.

Напомним, недавно стало известно о решении Джеймса воспользоваться опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2025/2026, по условиям которого его заработок составит $ 52,6 млн.