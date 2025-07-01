Шэмс Чарания объяснил, почему Леброн может покинуть «Лейкерс»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу намерений звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса бороться за чемпионские титулы.

«Леброн Джеймс понимает, что «Лейкерс» сосредоточены на будущем, и в центре их интересов сейчас находится Лука Дончич. Сам Леброн хочет бороться за чемпионство, где бы для этого ни представилась возможность», — рассказал Чарания во время эфира программы SportCenter.

Напомним, недавно стало известно о решении Джеймса воспользоваться опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2025/2026, по условиям которого его заработок составит $ 52,6 млн.