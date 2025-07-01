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Представлен возможный стартовый состав «Бруклина» с Егором Дёминым на новый сезон НБА

Североамериканский телеканал NBA TV опубликовал вероятный стартовый состав «Бруклин Нетс» после того, как «Денвер Наггетс» обменял форварда Майкла Портера в нью-йоркский клуб. Отметим, что сделка была совершена в ночь на 1 июля.

По информации канала, в сезоне-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) позицию разыгрывающего в «Нетс» займёт 19-летний российский защитник Егор Дёмин, выбранный под восьмым номером на недавнем драфте.

Фото: Кадр из трансляции

Кэмерон Томас, согласно прогнозу, сыграет на позиции атакующего защитника, Теренс Мэнн — на позиции лёгкого форварда. Места тяжёлого форварда и центрового займут Майкл Портер и Николас Клэкстон. Главный конкурент Дёмина — Д'Анджело Расселл — подписал контракт с «Даллас Маверикс».