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Эксперт столкнулся с критикой после похвалы белых баскетболистов в США

Эксперт столкнулся с критикой после похвалы белых баскетболистов в США
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Эксперт ESPN Питер Розенберг высказался о первом номере драфта НБА 2025 году Купере Флэгге, которого выбрал «Даллас Маверикс».

«Мы все взрослые люди и можем поговорить о реальной жизни. Насколько я помню, мы всё ещё живём в Америке. Купер Флэгг — белый парень и, возможно, лучший проспект среди белых американцев со времён Ларри Бёрда. Давайте не будем вести себя так, как будто мы живём не в Америке и не видим, что происходит с Кейтлин Кларк в WNBA», — сказал Розенберг в эфире First Take.

Некоторые фанаты в комментариях к передаче подвергли Розенберга критике за упоминание цвета кожи у игроков.

«Кейтлин Кларк привлекает внимание не потому, что она белая. Она привлекает внимание потому, что она талант поколения», — написал один из пользователей.

«Купер Флэгг интригует, потому что он лучший баскетболист колледжа, которого мы видели за долгое время. Почему ESPN всегда делает акцент на расе?» — написал другой.

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