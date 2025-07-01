Фото: игрок забил сверху в своё кольцо в концовке матча. После его команда проиграла

Игрок молодёжной сборной Камеруна поразил своё кольцо за 48 секунд до конца четвёртой четверти в матче с национальной командой Австралии. Это случилось на чемпионате мира U19.

За 48 секунд до конца африканская сборная вела с преимуществом «+6». После того как камерунцы вывели мяч из-за лицевой, их игрок, Амаду Сейни, перепутав корзины, поразил свою, реализовав бросок сверху.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

В оставшиеся 48 секунд австралийцы сумели сравнять счёт (83:83) и перевели игру в овертайм. В итоге для выявления победителя командам потребовалось провести на площадке две дополнительные пятиминутки. Победу вырвали австралийцы. Встреча закончилась со счётом 101:96.

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