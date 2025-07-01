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Стало известно количество команд, заинтересованных в обмене Леброна Джеймса

Стало известно количество команд, заинтересованных в обмене Леброна Джеймса
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дейв Макменамин высказался по поводу интереса к звёздному лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу со стороны других клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Рич [Пол] рассказал мне, что не обсуждал с «Лейкерс» возможный обмен Леброна. Однако за последние сутки с ним связались представители четырёх команд, заинтересованных в потенциальной сделке, но серьёзных переговоров на эту тему пока не велось.

В данный момент Леброн полностью сосредоточен на игре за команду, способную претендовать на чемпионский титул. Рич отметил: «Нет никаких гарантий в процессе построения такого коллектива, но мы хорошо понимаем, каким он должен быть — и каким быть не должен», — рассказал Макменамин во время программы NBA Today.

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