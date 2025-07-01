Инсайдер назвал ключевой фактор возможного обмена Леброна Джеймса

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дейв Макменамин поделился своим мнением относительно вероятности обмена звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в другую команду.

«Как сообщил мне источник, близкий к Леброну Джеймсу, когда на кону стоят $ 50 млн, от такого предложения невозможно отказаться. Безусловно, этот фактор сыграл значительную роль в принятом решении.

Кроме того, за всю свою карьеру Леброн неизменно соблюдал условия своих контрактов. Это решение полностью соответствует его принципам: его никогда не обменивали, и он сам ни разу не просил о досрочном расторжении соглашения.

Однако заявления Рича Пола, прозвучавшие в интервью Шэмсу Чарании, заставляют задуматься: не окажемся ли мы впервые в ситуации, когда Леброн сам инициирует обмен и выразит желание перейти в другой клуб, чтобы исполнить свои обязательства уже перед новой франшизой?» — заявил Макменамин в эфире программы SportsCenter.