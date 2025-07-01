21-летний форвард ЦСКА-2 высказался после перевода в основу

21-летний форвард Даниил Ключенков, который прошлый сезон провёл в ЦСКА-2, высказался о решении армейцев перевести его в основную команду. Ранее стало известно, что спортсмен подписал с красно-синими новый двухлетний контракт.

«Благодарен руководству ЦСКА за оказанное доверие. Осознаю, что переход в основную команду — не только новые возможности, но и повышенные требования. Сейчас важно сосредоточиться на тренировочном процессе, быстрее понять тактические схемы и наладить взаимодействие с партнёрами. Я здесь, чтобы учиться, работать и помогать команде добиваться успехов. Рад возможности продолжить выступать за ЦСКА», — приводит слова пресс-служба ЦСКА.

Ключенков представлял команды молодёжного проекта ЦСКА с 16-летнего возраста. Основная команда красно-синих в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ завоевала чемпионство, обыграв в шести матчах финальной серии петербургский «Зенит».

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