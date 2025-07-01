Фото: баскетболистка предстала на площадке в готическом образе с чёрным макияжем и клыками

Австралийская баскетболистка Кейтлин Каннингем привлекла внимание СМИ и болельщиков за счёт образа, в котором она появляется на площадке. По словам спортсменки, самовыражение через готический образ важно для неё уже с давних пор.

Фото: Из личного архива Кейтлин Каннингем

Фото: Из личного архива Кейтлин Каннингем

Фото: Скриншот

«Эмо-музыка — большая часть моей жизни, и поэтому макияж всегда был самовыражением. Я всегда так делала. Что касается моих чёрных кроссовок, чёрных носков и моего готического образа, то это для меня всегда было важно», — приводит слова Каннингем ABC.

Ранее сообщалось, что игрок забил сверху в своё кольцо в концовке матча на чемпионате мира U19.

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