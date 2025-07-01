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«Аль-Хиляль» отреагировал на победу над «Манчестер Сити» легендарной фразой Коби Брайанта

«Аль-Хиляль» отреагировал на победу над «Манчестер Сити» легендарной фразой Коби Брайанта
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Пресс-служба футбольного клуба «Аль-Хиляль» после победы в матче с «Манчестер Сити» (4:3) вспомнила знаменитую фразу прославленного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

«Работа ещё не закончена», — говорится в сообщении «Аль-Хиляля».

Брайант произнёс эти же слова во время пресс-конференции в финале НБА в 2009 году. Тогда у Коби поинтересовались, почему он не выглядит счастливым. Команда Брайанта «Лос-Анджелес Лейкерс» в тот момент вела в серии со счётом 2-0. В итоге «Лейкерс» выиграли серию, а Коби заработал четвёртое чемпионство.

«Аль-Хиляль» победил «Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного чемпионата.

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