Баскетболистка узнала об отчислении из клуба WNBA, вернувшись с международного турнира

Бельгийская разыгрывающая Юли Ванло была отчислена из команды женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Голден Стэйт Валкириз», контракт с которой она подписала в декабре 2024 года. Спортсменка узнала о решении команды, когда вернулась в Сан-Франциско с Евробаскета.

«Буквально только что приземлилась. Мне нужно некоторое время, чтобы переварить всё это и выразить свои чувства словами. Прямо сейчас не могу», — написала Ванло на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бельгийки стали победительницами женского чемпионата Европы по баскетболу. В финале соревнований со счётом 67:65 они победили национальную команду Испании. Для Бельгии этот титул стал вторым подряд.

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