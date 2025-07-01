Видео: Майкл Джордан подколол легенду НФЛ из-за обуви

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан во время игры в гольф в своём загородном клубе пересёкся с легендой американского футбола (НФЛ) Лоуренсом Тейлором. Бывшие спортсмены обменялись приветствиями, а перед тем как уехать, Джордан вдруг обратил внимание на деталь в гардеробе Тейлора — чёрных слипоны с чёрными носками.

Майкл Джордан подколол легенду НФЛ Лоуренса Тейлора из-за обуви:

«Чувак, ты здесь и вправду расслабляешься на всю катушку», — сказал Джордан с улыбкой, прежде чем уехать.

Ранее эксперт ESPN Омар Раджа объяснил, почему Леброну Джеймсу сложнее, чем Джордану.