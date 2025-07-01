«Монако» принял решение в отношении Майка Джеймса после резонансного инцидента

Баскетбольный клуб «Монако» уточнил статус американского разыгрывающего Майка Джеймса. Ранее команда отстранила экс-игрока ЦСКА. Как отмечало издание L'Équipe, к такому шагу со стороны клуба привела драка Джеймса в одном из ресторанов Монако.

«Майк официально и полностью восстановлен в составе команды. Во время Финала четырёх Евролиги игрок получил лёгкую травму предплечья. Вскоре после этого он был временно отстранён от командных занятий после инцидента за пределами площадки, который, хотя и не имел отношения к его поведению как игрока, повлиял на его выздоровление. Это была деликатная ситуация, рассмотрение которой требовало времени, внимания и осмотрительности. К сожалению, в ходе этого процесса циркулировали необоснованные предположения и слухи. Этот шум повлиял как на Майка, так и на клуб. После тщательного изучения было подтверждено, что Майк был непреднамеренно вовлечён в попытку защитить других людей. Дело теперь раскрыто», — говорится в сообщении клуба.

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