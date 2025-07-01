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«Зенит» объявил о новом контракте с Алексом Пойтрессом

«Зенит» объявил о новом контракте с Алексом Пойтрессом
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Центровой Алекс Пойтресс продолжит выступать за «Зенит». Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления на один год.

«Зенит» поздравляет Алекса с продлением контракта и желает новых побед и трофеев в составе петербуржцев!» — говорится в сообщении команды.

Напомним, «Зенит» в завершившемся сезоне вышел в финал Единой лиги, где встречался с московским ЦСКА. Подопечные Хавьера Паскуаля потерпели поражение в серии из шести матчей, завоевав в итоге серебряные медали. По окончании сезона Хавьер ушёл с поста главного тренера команды. Новым наставником команды стал Александер Секулич.

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