Видео: 23-летний игрок НБА проводит время с 40-летней возлюбленной

Новичок «Финикс Санз» Джейлен Грин показал новое видео со своей девушкой Дрейей Мишель. Примечательно, что спортсмену в настоящий момент 23 года, в то время как его возлюбленной 40 лет. Кроме того, у Дрейи есть сын, который является ровесником Грина.

23-летний игрок НБА проводит время с 40-летней возлюбленной:

Ранее сообщалось, что пара начала встречаться летом 2023 года.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейлен выступал за «Хьюстон Рокетс». Спортсмен в общей сложности принял участие в 87 матчах минувшего розыгрыша чемпионата, в которых в среднем набирал 20,6 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 3,4 передачи. В «Финикс» Грин перешёл в результате обмена в июне этого года.