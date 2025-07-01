«Локомотив-Кубань» объявил о переходе 24-летнего россиянина Макара Коновалова

24-летний российский разыгрывающий Макар Коновалов стал игроком «Локомотива-Кубань». Об этом информирует пресс-служба краснодарского клуба. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2027/2028.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Коновалов принял участие в 41 матче в составе МБА-МАИ, где в среднем набирал 10 очков, совершал 1,2 подбора и отдавал пять результативных передач.

МБА-МАИ в завершившемся розыгрыше чемпионата заняла девятое место по итогам регулярки, а на стадии плей-ин уступила пермской «Парме». «Локомотив» проиграл УНИКСу в серии за третье место.

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