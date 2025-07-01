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«Жальгирис» усилил состав чемпионом греческой лиги минувшего сезона

«Жальгирис» усилил состав чемпионом греческой лиги минувшего сезона
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26-летний центровой Мозес Райт перешёл в «Жальгирис». Об этом информирует пресс-служба литовского клуба.

В минувшем сезоне Мозес выступал за «Олимпиакос», с которым победил в чемпионате Греции. В финальной серии, завершившейся со счётом 3-1, «Олимпиакос» одолел «Панатинаикос».

«Очень рад возможности присоединиться к «Жальгирису». Слышал много замечательных отзывов о болельщиках, организации и городе Каунасе. Все, с кем я разговаривал, отзывались о клубе очень хорошо. С нетерпением жду возможности выйти на площадку в качестве игрока «Жальгириса», — сказал Райт.

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