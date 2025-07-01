Егор Дёмин попал в топ-10 в списке кандидатов на награду «Новичок года» в НБА

Портал Rookie Wire проанализировал стартовые коэффициенты букмекерских контор на получение награды «Новичок года» в НБА в предстоящем сезоне. На 10-м месте расположился новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, выбранный командой на драфте НБА 2025 года под восьмым номером. Безусловным фаворитом считается Купер Флэгг, выбранный на драфте-2025 под первым номером клубом «Даллас Маверикс».

Напомним, Дёмин стал четвёртым россиянином в истории «Нетс». Ранее за «Бруклин» выступали Сергей Карасёв, Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов. В NCAA, где в прошлом сезоне играл Егор, в среднем на паркете он проводил 28 минут, набирая 10,6 очка, делая 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: