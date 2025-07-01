Гилджес-Александер подписал рекордный контракт с «Оклахомой» в истории НБА — инсайдер

Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) канадец Шей Гилджес-Александер, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, подписал «супермаксимальный» контракт с клубом «Оклахомой-Сити Тандер», продлив текущее соглашение с коллективом на четыре года, то есть до сезона-2030/2031.

Согласно имеющейся информации, сумма соглашения с командой составила $ 285 млн. Таким образом, зарплата Шея в год стала рекордной в истории лиги.

Напомним, Шей в составе «Оклахомы» стал чемпионом североамериканской организации. В финальной серии им противостояла «Индиана Пэйсерс». Команды провели семь встреч, по итогам которых «Оклахома» одержала победу в четырёх. Таким образом, клуб стал чемпионом в сезоне-2024/2025.