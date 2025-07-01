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Гилджес-Александер будет зарабатывать семизначную сумму за одну игру в сезоне-2030/2031

Гилджес-Александер будет зарабатывать семизначную сумму за одну игру в сезоне-2030/2031
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26-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и разыгрывающий защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер будет зарабатывать $ 1 млн за каждую игру, которую он проведёт в сезоне-2030/2031.

На это обратил внимание журналист Тим Рейнольдс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания сообщил, что канадский спортсмен заключил четырёхлетнее «супермаксимальное» продление контракта с «Оклахомой» на сумму $ 285 млн до сезона-2030/2031. Таким образом, годовая зарплата Шея станет рекордной в истории лиги.

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В НБА — рекордная сделка в истории! Шей Гилджес-Александер теперь очень богат. LIVE
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