Гилджес-Александер будет зарабатывать семизначную сумму за одну игру в сезоне-2030/2031

26-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и разыгрывающий защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер будет зарабатывать $ 1 млн за каждую игру, которую он проведёт в сезоне-2030/2031.

На это обратил внимание журналист Тим Рейнольдс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания сообщил, что канадский спортсмен заключил четырёхлетнее «супермаксимальное» продление контракта с «Оклахомой» на сумму $ 285 млн до сезона-2030/2031. Таким образом, годовая зарплата Шея станет рекордной в истории лиги.