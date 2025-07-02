Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аренас представил топ-10 лучших игроков в истории НБА с 1990 года. Леброн — третий

Аренас представил топ-10 лучших игроков в истории НБА с 1990 года. Леброн — третий
Аудио-версия:
Комментарии

43-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас представил топ-10 величайших игроков в истории лиги начиная с 1990 года, опубликовав список на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Топ-10 величайших игроков в истории НБА с 1990 года по версии Аренаса:

1. Майкл Джордан.
2. Коби Брайант.
3. Леброн Джеймс.
4. Мэджик Джонсон.
5. Тим Данкан.
6. Стефен Карри.
7. Шакил О'Нил.
8. Кевин Дюрант.
9. Хаким Оладжьювон.
10. Никола Йокич.

Гилберт выступал на профессиональном уровне с 2001 по 2013 год. Он играл за такие клубы, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Орландо Мэджик», «Мемфис Гриззлиз» и «Шанхай Шаркс».

Материалы по теме
Аренас считает, что Коби Брайант вынудил Шакила О'Нила уйти из «Лейкерс» из-за своего эго
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android