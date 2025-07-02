Аренас представил топ-10 лучших игроков в истории НБА с 1990 года. Леброн — третий

43-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас представил топ-10 величайших игроков в истории лиги начиная с 1990 года, опубликовав список на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Топ-10 величайших игроков в истории НБА с 1990 года по версии Аренаса:

1. Майкл Джордан.

2. Коби Брайант.

3. Леброн Джеймс.

4. Мэджик Джонсон.

5. Тим Данкан.

6. Стефен Карри.

7. Шакил О'Нил.

8. Кевин Дюрант.

9. Хаким Оладжьювон.

10. Никола Йокич.

Гилберт выступал на профессиональном уровне с 2001 по 2013 год. Он играл за такие клубы, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Орландо Мэджик», «Мемфис Гриззлиз» и «Шанхай Шаркс».