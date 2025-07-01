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Майлз Тёрнер перешёл из «Индианы» в «Милуоки». Ему полагается более $ 100 млн — Чарания

Майлз Тёрнер перешёл из «Индианы» в «Милуоки». Ему полагается более $ 100 млн — Чарания
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29-летний центровой Майлз Тёрнер достиг соглашения с «Милуоки» о четырёхлетнем контракте на сумму $ 107 млн. Сделка включает опцию игрока на четвёртый сезон (2028/2029), а также полный 15-процентный бонус при обмене. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 29-летний спортсмен принял участие в 72 матчах. В среднем за игру Тёрнер набирал 15,6 очка, делал 6,5 подбора, отдавал 1,5 передачи, а также совершал 2,0 блок-шота.

Отметим, что Майлз в составе «Индианы» в сезоне-2024/2025 смог выйти в финальную серию НБА, где им противостояла «Оклахома». Команды провели семь встреч, по итогам которых «Индиана» потерпела поражение со счётом 3-4.

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